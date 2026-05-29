Налог на дождь: в столичных ресторанах стали брать доплату за обслуживание в непогоду

Эксперты ресторанного бизнеса говорят, что различные сервисные сборы в заведениях есть, но «комиссии за дождь» еще не встречали.

Один из московских ресторанов ввел «налог на дождь»: в разгар непогоды счета в заведении были автоматически увеличены на 10%.

О странных поборах стало известно от двух посетительниц, которые пришли в ресторан и попросили посадить их на веранде несмотря на то, что улице шел небольшой дождь. Администратор предупредил, что навеса у них нет, но предложил столик под зонтиком. Девушки согласились, но в конце вечера, когда пришло время оплатить счет, девушки увидели дополнительную плату – 10% за столик на веранде во время дождя. Как объяснили клиенткам – это компенсация за то, что официантам пришлось мокнуть под дождем, вынося клиентам блюда и напитки. Клиентки дополнительный сбор оплачивать отказались.

Корреспондент KP.RU дозвонился в этот ресторан, но после публичного обсуждения нововведений там, видимо, решили отказаться от «дождливого налога».

- Мало ли что там пишут. На заборе тоже написано, - сказали в ресторане. – Ничего доплачивать за время, проведенное на веранде, не нужно. Единственное: мы не бронируем заранее столики на веранде, поэтому занимать их можно по прибытию на место.

Эксперты ресторанного бизнеса говорят, что различные сервисные сборы в заведениях есть, но «комиссии за дождь» еще не встречали.

- Рестораны берут сервисный сбор, когда обслуживают компанию от восьми-десяти человек, это известные дополнительные платы. Здесь же, если сотрудники собирались взять оплату за обслуживание в дождь, то вероятно об этом нужно заранее предупреждать клиентов. Или же вообще закрывать веранду во время дождя. Но можно было поступить проще – купить дождевики официантам на такие случаи, - считает Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

