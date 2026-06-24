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Здоровье24 июня 2026 13:16

Собянин и Голикова открыли новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62 в Сколкове

Инновационный центр сможет принимать каждый день около 500 человек
Алиса ТИТКО
Инновационный центр сможет принимать каждый день около 500 человек.

Инновационный центр сможет принимать каждый день около 500 человек.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве открыли инновационный корпус онкологической больницы №62 в Сколкове. По своим диагностическим и лечебным возможностям комплекс соответствует ведущим мировым клиникам. На открытие 24 июня приехали мэр Москвы Сергей Собянин совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

На открытие 24 июня приехали мэр Москвы Сергей Собянин совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

На открытие 24 июня приехали мэр Москвы Сергей Собянин совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

В Москве открыли инновационный корпус онкологической больницы №62 в Сколкове.

В Москве открыли инновационный корпус онкологической больницы №62 в Сколкове.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Онкология становится все более актуальным фактором, зависит в первую очередь от продолжительности жизни - в Москве в этом году показатель достиг 80 лет. Чем больше продолжительность жизни, тем больше пациентов выявляют с онкологией. Если раньше это был приговор, то сегодня требуется своевременно пройти диагностику и качественно пролечить, - сказал Сергей Собянин, мэр Москвы.

Если раньше это был приговор, то сегодня требуется своевременно пройти диагностику и качественно пролечить, - сказал Сергей Собянин, мэр Москвы. Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

Если раньше это был приговор, то сегодня требуется своевременно пройти диагностику и качественно пролечить, - сказал Сергей Собянин, мэр Москвы. Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

Онкология становится все более актуальным фактором, зависит в первую очередь от продолжительности жизни - в Москве в этом году показатель достиг 80 лет.

Онкология становится все более актуальным фактором, зависит в первую очередь от продолжительности жизни - в Москве в этом году показатель достиг 80 лет.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Количество больных онкологией, которые находятся на соответствующем диспансерном учете, в столице на сегодняшний день достигло около полумиллиона человек. Именно поэтому в Москве уже несколько лет занимаются формированием онкологического кластера. Уже построено четыре огромных клинических комплекса: это “Коммунарка”, Логинова, Боткинская, Юдина. Врачам 62-й онкологической больницы приходилось работать в стесненных условиях, поэтому было принято решение построить новый шестиэтажный комплекс для этой больницы в Сколкове.

При строительстве применяли инновационные технологии, создано 18 современных операционных (ангиографические, роботические и универсальные).

При строительстве применяли инновационные технологии, создано 18 современных операционных (ангиографические, роботические и универсальные).

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня открывая два корпуса 62-й клиники, мы завершаем создание инновационного онкологического кластера в Москве, - сказала Татьяна Голикова, вице-премьер РФ. - Благодаря диспансеризации и профосмотрам количество выявленных онкологических пациентов за семилетний период возросло в семь раз. Это очень серьезные показатели. А создаваемая инфраструтура в городе позволяет не терять, а прослеживать и маршрутизировать пациентов, чтобы сразу оказывать медицинскую помощь.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Коллектив больницы МГОБ №62 начнет прием по новому адресу (Большой бульвар, 67) с 29 июня. Сюда переедут отделения круглосуточного и дневного стационара из поселка Истра и центр амбулаторной онкологической помощи со Старопетровского проезда, 6.

Врачам 62-й онкологической больницы приходилось работать в стесненных условиях, поэтому было принято решение построить новый шестиэтажный комплекс для этой больницы в Сколкове.

Врачам 62-й онкологической больницы приходилось работать в стесненных условиях, поэтому было принято решение построить новый шестиэтажный комплекс для этой больницы в Сколкове.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Это не просто смена адреса, в комплексе есть все передовое оборудование для борьбы над онкологическими заболеваниями, - рассказал Даниил Строяковский, заведующий химиотерапевтическим отделением. - В центре лекарственной терапии будут проводить противоопухолевое лекарственное лечение пациентов с новообразованиями. Это не только химиотерапия, но и таргетная терапия, иммунотерапия.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

При строительстве применяли инновационные технологии, создано 18 современных операционных (ангиографические, роботические и универсальные). Общая площадь нового корпуса 60 тысяч квадратных метров. Ежедневно комплекс сможет принимать около 500 человек.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Врачи отмечают, что в новом комплексе создали условия для полного цикла лечения - от диагностики до диспансерного наблюдения. В одном пространстве разместили центр амбулаторной онкологической помощи и стационар. Это необходимо для непрерывности и эффективности лечения, врачи смогут совместно выбирать тактику лечения и проводить консилиумы. Здесь будут проводить все виды диагностики (КТ, МРТ, эндоскопия, УЗИ, маммография и другие). Кроме того, в этом корпусе будет работать уникальный Центр опухолей костей и мягких тканей. Здесь будут оказывать медицинскую помощь экспертного уровня пациентам с опухолями опорно-двигательного аппарата, мягких тканей и кожи. В ходе лечения специалисты будут использовать аддитивные технологии (создание трехмерных объектов), новые принципы проектирования и моделирования биопротезов и имплантов с помощью МРТ-, КТ-визуализации и 3D-печати.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Новый комплекс МГОБ № 62 включает:

- центр амбулаторной помощи;

- стационарные отделения общей и абдоминальной онкологии, опухолей головы и шеи, онкоурологии, онкомаммологии, онкогинекологии, онкоколопроктологии, радиотерапии;

- дневной стационар химиотерапии;

- палаты круглосуточного стационара;

- диагностические отделения;

- аптеку и аптечный пункт;

- административные и учебные помещения;

- комфортные палаты с панорамными окнами, с видом на парк;

- кафе для пациентов и столовая для сотрудников.

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