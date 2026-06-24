Собянин и Голикова открыли новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62 в Сколкове

Инновационный центр сможет принимать каждый день около 500 человек. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве открыли инновационный корпус онкологической больницы №62 в Сколкове. По своим диагностическим и лечебным возможностям комплекс соответствует ведущим мировым клиникам. На открытие 24 июня приехали мэр Москвы Сергей Собянин совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

На открытие 24 июня приехали мэр Москвы Сергей Собянин совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

В Москве открыли инновационный корпус онкологической больницы №62 в Сколкове. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Онкология становится все более актуальным фактором, зависит в первую очередь от продолжительности жизни - в Москве в этом году показатель достиг 80 лет. Чем больше продолжительность жизни, тем больше пациентов выявляют с онкологией. Если раньше это был приговор, то сегодня требуется своевременно пройти диагностику и качественно пролечить, - сказал Сергей Собянин, мэр Москвы.

Если раньше это был приговор, то сегодня требуется своевременно пройти диагностику и качественно пролечить, - сказал Сергей Собянин, мэр Москвы. Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы Сергея Собянина.

Онкология становится все более актуальным фактором, зависит в первую очередь от продолжительности жизни - в Москве в этом году показатель достиг 80 лет. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Количество больных онкологией, которые находятся на соответствующем диспансерном учете, в столице на сегодняшний день достигло около полумиллиона человек. Именно поэтому в Москве уже несколько лет занимаются формированием онкологического кластера. Уже построено четыре огромных клинических комплекса: это “Коммунарка”, Логинова, Боткинская, Юдина. Врачам 62-й онкологической больницы приходилось работать в стесненных условиях, поэтому было принято решение построить новый шестиэтажный комплекс для этой больницы в Сколкове.

При строительстве применяли инновационные технологии, создано 18 современных операционных (ангиографические, роботические и универсальные). Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня открывая два корпуса 62-й клиники, мы завершаем создание инновационного онкологического кластера в Москве, - сказала Татьяна Голикова, вице-премьер РФ. - Благодаря диспансеризации и профосмотрам количество выявленных онкологических пациентов за семилетний период возросло в семь раз. Это очень серьезные показатели. А создаваемая инфраструтура в городе позволяет не терять, а прослеживать и маршрутизировать пациентов, чтобы сразу оказывать медицинскую помощь.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Коллектив больницы МГОБ №62 начнет прием по новому адресу (Большой бульвар, 67) с 29 июня. Сюда переедут отделения круглосуточного и дневного стационара из поселка Истра и центр амбулаторной онкологической помощи со Старопетровского проезда, 6.

Врачам 62-й онкологической больницы приходилось работать в стесненных условиях, поэтому было принято решение построить новый шестиэтажный комплекс для этой больницы в Сколкове. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Это не просто смена адреса, в комплексе есть все передовое оборудование для борьбы над онкологическими заболеваниями, - рассказал Даниил Строяковский, заведующий химиотерапевтическим отделением. - В центре лекарственной терапии будут проводить противоопухолевое лекарственное лечение пациентов с новообразованиями. Это не только химиотерапия, но и таргетная терапия, иммунотерапия.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

При строительстве применяли инновационные технологии, создано 18 современных операционных (ангиографические, роботические и универсальные). Общая площадь нового корпуса 60 тысяч квадратных метров. Ежедневно комплекс сможет принимать около 500 человек.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Врачи отмечают, что в новом комплексе создали условия для полного цикла лечения - от диагностики до диспансерного наблюдения. В одном пространстве разместили центр амбулаторной онкологической помощи и стационар. Это необходимо для непрерывности и эффективности лечения, врачи смогут совместно выбирать тактику лечения и проводить консилиумы. Здесь будут проводить все виды диагностики (КТ, МРТ, эндоскопия, УЗИ, маммография и другие). Кроме того, в этом корпусе будет работать уникальный Центр опухолей костей и мягких тканей. Здесь будут оказывать медицинскую помощь экспертного уровня пациентам с опухолями опорно-двигательного аппарата, мягких тканей и кожи. В ходе лечения специалисты будут использовать аддитивные технологии (создание трехмерных объектов), новые принципы проектирования и моделирования биопротезов и имплантов с помощью МРТ-, КТ-визуализации и 3D-печати.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Новый комплекс МГОБ № 62 включает:

- центр амбулаторной помощи;

- стационарные отделения общей и абдоминальной онкологии, опухолей головы и шеи, онкоурологии, онкомаммологии, онкогинекологии, онкоколопроктологии, радиотерапии;

- дневной стационар химиотерапии;

- палаты круглосуточного стационара;

- диагностические отделения;

- аптеку и аптечный пункт;

- административные и учебные помещения;

- комфортные палаты с панорамными окнами, с видом на парк;

- кафе для пациентов и столовая для сотрудников.

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