«Просто так из изоляторов не сбегают. Только за большие деньги»: Эксперт прокомментировал громкий побег обвиняемого в убийстве «колбасного короля»

Маругов в ноябре 2020 года был застрелен из арбалета в бане своего загородного дома под Истрой

«Комсомольская Правда» продолжает разбираться в обстоятельствах громкого побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В ночь на 6 августа 2021 оттуда сбежал обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, проходящие по делу о краже. Это - Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Напомним:

- 54-летний Маругов в ноябре 2020 года был застрелен из арбалета в бане своего загородного дома под Истрой.

- Мавриди задержали через сутки в Москве.

- Так же в его квартире нашли пожилого адвоката, которого держали прикованным наручниками и заставляли переписать на преступников свою недвижимость.

- Подельника Мавриди по убийству Маругова Пашу Ахмедова взяли через две недели в Казани.

Как стало известно, 5 августа 2021 Мавриди перевели в камеру к молдаванам, но сотрудники ИВС забыли закрыть окошко, через которое арестантам передается еда (на местном сленге она называется «кормушка»). Арестанты через нее сумели открутить навесной замок (по предварительным данным, в камере у них оказался целый гаечный ключ!) и открыть дверь. Выбрались из здания изолятора и растворились в ночи...

Мавриди задержали через сутки в Москве

ПОЧЕМУ НЕ СИЗО?

Один из главных вопросов - почему Александр Мавриди, арестованный еще в ноябре 2020-го фигурант дела об убийстве, сидел не в СИЗО, а лишь во временном изоляторе? Все-таки - в ИВС обычно находятся обвиняемые до ареста, либо те, кого возят на суды.

Александр Бутнару

- Вообще, по закону человека не могут содержать в ИВС более 10 дней в месяц, но на практике это часто не соблюдается, - рассказывает «КП» правозащитник Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. - В столичном регионе СИЗО переполнены, поэтому часть обвиняемых даже по тяжким и особо тяжким делам переводят в изоляторы временного содержания. (К слову, СИЗО находятся в ведении ФСИН, ИВС - зона ответственности полиции, - Авт.). В том числе это делают и чтобы разгрузить следственные кабинеты следственных изоляторов. Это посещения, куда приезжают следователи, чтобы работать с фигурантами своих дел. В СИЗО большие очереди в эти кабинете, в ИВС с этим попроще.

Иван Цуркану

Между тем источник «Комсомольской Правды» в правоохранительных органах уточнил, что на самом деле Мавриди всегда находился именно в этом ИВС.

- Так было удобно для следствия, - объясняет наш собеседник. - С ним же постоянно проводились следственные действия. Ближайший визит следователя был назначен на 11 августа.

Николай Тетеря

«ОТКРЫЛ ДВЕРИ. А ДАЛЬШЕ КУДА?»

По одной из версий убийство Владимира Маругова было напрямую связано с попыткой захватить его бизнес - мясоперерабатывающий завод и компании по торговле алкоголем. Мавриди некоторые считали наемным убийцей, который должен был устранить предпринимателя, инсценировав попытку ограбления. (Мавриди и Ахмедов, к слову, и говорили следователям, что приходили грабить. Но при этом, что интересно, даже не прошли в дом, где хранились ценности).

Известно, что имена заказчиков Александр Мавриди не назвал. И вообще, не очень-то сотрудничает со следствием. В убийстве не признается.

- Просто так из камер в изоляторе не убегают, - говорит криминалист, подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов. - Это возможно только за деньги, за очень большие деньги. Поэтому и случаев побега непосредственно из камер по пальцам можно пересчитать. Ну хорошо, арестант открыл дверь камеры, а дальше как? Дальше общий коридор и еще несколько дверей, которые тоже как-то надо преодолеть. Без помощников это невозможно. Вспоминается побег известного киллера Александра Солоника из «Матросской тишины». Рассказывали, что он за территорию СИЗО по какому-то шнуру выбрался, но это чепуха. Его вывели сотрудники изолятора. Чтоб человек рискнул помочь сбежать преступнику, нужны очень большие деньги.

Денис Грозаву

При этом, считает Игнатов, нельзя исключать, что побег Мавриди могли профинансировать люди, которых он не назвал следствию.

- Конечно же, здесь главный - Мавриди. Кто бы стал вытаскивать за деньги воришек из Молдавии? Думаю, те четверо оказались с ним в камере случайно.

Кстати, по предварительным данным, в той же камере сидели еще двое арестантов, которые отказались бежать со всеми.

В пользу версии о коррупции говорит и то, что у беглецов в камере оказались инструмент, чтобы открутить навесной замок снаружи, а кормушку, как по волшебству, кто-то забыл закрыть.

- На самом деле эти кормушки летом часто не закрывают в изоляторах, - говорит правозащитник Иван Мельников. - Для вентиляции. Но они настолько маленькие, что взрослый человек в такое окошко вылезти не сможет. Но откуда у подследственных гаечный ключ - большой вопрос?

Действительно. Те же передачки с воли тщательно проверяют. Или нет?

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ЛЮБОВЬ?

Как стало известно «Комсомольской Правде», следствие склоняется к тому, что на самом деле никаких заказчиков убийства «колбасного короля» Владимира Маругова не было. Следователи считают, что Мавриди действовал по собственной инициативе. И во всем виновата... любовь.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал про Санта-Барбару вокруг семейства Маруговых. Несколько лет назад бизнесмен развелся с первой женой. Ей и сыну он поначалу оставил колбасный завод и особняк в Подмосковье. А потом вдруг начал за них судиться. Красивая брюнетка, поэтесса и меценат Татьяна Маругова рисковала остаться без всего. (Сын Маруговых Александр погиб в ДТП в 2019-м).

- По тем данным, что есть у следствия сейчас, Мавриди случайно познакомился с Татьяной, влюбился без памяти, узнал историю ее разборок с мужем и решил поиграть в робингуда, - заявил «КП» осведомленный источник. - Судя по всему, о планах Мавриди женщина ничего не знала. А тот решил поговорить с Маруговым, припугнуть его, заставить отказаться от финансовых претензий к бывшей жене. Взял с собой товарища. Но Маругов, которого подельники застали с молодой женой в бане на участке, оказал сопротивление и его случайно убили. Такая складывается картина. Но следствие еще работает.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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