Опубликовано видео из магазина с "отравленными" арбузами: Крысиный яд распыляли прямо на продукты

Установлено, что накануне покупки арбуз обильно полил ядом дезинфектор. Фото: Кадр видео

В деле о загадочном отравлении наконец-то появилась ясность. Причиной смерти 15-летней москвички и ее 61-летней бабушки стала интоксикация химическими веществом для уничтожения крыс и тараканов. При этом источником стал арбуз, купленный в магазине «Магнит», расположенном на первом этаже многоэтажки на улице Совхозной. Уже установлено, что накануне покупки ягоду, обильно полил ядом дезинфектор. Не со зла, конечно, а из-за халатности.

8 сентября рано утром в супермаркете работали сотрудники коммерческой фирмы, которых наняли, чтобы избавиться от вредителей. На видеокадрах, которые обнародовал Следственный комитет, хорошо видно, как мужчина распыляет отраву прямо над прилавком с бахчевыми.

Герой видео, который нарушил все правила техники безопасности, уже задержан.

- 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В ближайшее время мужчине, который уже признал свою вину, предъявят обвинение по статье 238 УК РФ «Нарушение техники безопасности, повлекшее смерть двоих людей». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, чтобы выявить источник отравления, следователи провели более 40 экспертиз.

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