Депздрав Москвы: «QR-код к банковской карте привязывать не нужно - такие предложения делают мошенники»

QR-код - самостоятельный элемент, не требующий привязки к социальным или банковским картам. Фото: mos.ru

Неизвестные личности звонят пожилым людям, проживающим в столице, и говорят:

- В связи с новыми правилами ваш личный QR-код следует привязать к социальной и банковской карте. Иначе он перестанет действовать. Просьба сообщить номера и пароли... Мы всё быстро оформим. Ни в какое МФЦ для этого идти не нужно.

В МФЦ, может, и нет, а вот в полицию несколько гражданок всё-таки обратились. И, как выяснилось, не зря.

Накануне в Мосгорздраве сделали официальное заявление:

- QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники не обзванивают горожан с подобными предложениями.

То есть такие звонки совершаются мошенниками. Диктовать неизвестным людям личные банковские карты ни в коем случае нельзя.

- В такой ситуации нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, - добавили в Мосгорздраве.

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