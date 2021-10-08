Избитого дагестанцами Романа Ковалева в больнице навестил генерал-майор полиции

Генерал-майор полиции, начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов поблагодарил Романа за достойный поступок. Кадр из видео МВД

Романа Ковалева, избитого дагестанцами в метро, в больнице навестил начальник УВД на Московском метрополитене.

Напомним, 4 октября в вагоне на синей ветке подземки 25-летний бармен заступился за девушку, к которой приставали приезжие из Дагестана и был избит тремя парнями. Отморзков задержали спустя два дня. Известно, что все они ранее уже были фигурантами уголовных дел - за драки и кражи.

Генерал-майор полиции Шамиль Сибанов расспросил Романа о самочувствии и поблагодарил за достойный поступок.

- Вы совершили настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров, - сказал полицейский.

Сам пострадавший сказал, что смущен таким вниманием к нему. Мол, первые дни он даже от родных скрывал, что оказался на больничной койке.

Роман Ковалев на больничной койке. Кадр из видео МВД

- Я не хотел такой популярности, конечно. Когда попал в больницу, думал: вот бы отлежаться, чтобы мама не узнала, не волновалась.

Напомним, по инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина Роман Ковалев также будет награжден ведомственной медалью «За доблесть и отвагу».