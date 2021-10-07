Мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит дагестанцами, наградят медалью «Доблесть и отвага»

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился оформить наградные документы. Фото: sledcom.ru

Москвича Романа Ковалева, на которого напали в метро, наградят медалью «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, 4 октября 25-летний мужчина заступился за девушку, к которой в вагоне метро приставали трое приезжих, и был жестоко избит. Нападавших задержали. Выяснилось, что молодые люди приехали в Москву на заработки из Дагестана. Один из них ранее уже был судим - за кражу.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку», - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился, чтобы в ближайшее время на Ковалева были оформлены наградные документы.

Стоит отметить, что медаль «Доблесть и отвага» - ведомственная награда СК, которая вручается сотрудникам комитета за самоотверженность в условиях, опасных для жизни. Но в исключительных случаях, по решению председателя ведомства, ею могут быть награждены и гражданские.

К слову, в разные годы эту медаль получали президент Чечни Рамзан Кадыров и известный военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, прошедший многие горячие точки.

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