«Нет экспертизы и оснований для обвинения»: Дезинфектора по делу об арбузном отравлении отпустили под домашний арест

По версии обвиняемого и его защитников, раствор для дезинфекции не мог привести к отравлению с летальным исходом

Почти месяц обвиняемый по громкому делу об «арбузном отравлении», 39-летний дезинфектор Антон Котов провел в СИЗО. Решение о его аресте было принято спустя трое суток после жутких и загадочных смертей 61-летней московской пенсионерки и ее 15-летней внучки. Напомним, в больницу тогда попала целая семья. Симптомы отравления мама, бабушка и внучка почувствовали сразу после ужина с арбузом на десерт. Ягоду купили в магазине у дома на улице Совхозной. Как выяснилось позже, накануне внутри торгового зала провели обработку от крыс и тараканов. По версии следствия именно это привело к отравлению семьи. Напомним, чудом выжить удалось только 38-летней маме погибшей девочки-подростка. В первые дни следствие нашло видео, на котором прилавок с арбузами ядом обильно обработал дезинфектор Антон Котов.

Сам он до сих пор отрицает свою вину. По версии обвиняемого и его защитников, раствор для дезинфекции не мог привести к отравлению с летальным исходом.

Эту же позицию в понедельник, 11 октября, звучала в Московском городском суде. Апелляцию адвокатов Котова о смягчении меры пресечения рассмотрели в присутствии самого обвиняемого, которого в суд доставили из СИЗО.

- Прошу отпустить меня к семье. Обещаю и впредь сотрудничать со следствием, - обратился к суду дезинфектор, Антон Котов.

На домашнем аресте настоял и его адвокат. В итоге аргументы защиты были услышаны.

- Антону Котову изменена мера пресечения на домашний арест, - сообщили KP.ru в пресс-службе Мосгорсуда.

Из зала суда дезинфектор на такси отправился домой. Там его ждет жена и девятилетняя дочка. Что заставило суд смягчить меру пресечения? Как оказалось, большую роль тут сыграла судебно-медицинская экспертиза. А точнее ее отсутствие.

-Нет экспертизы, а значит и основания для обвинения. Поясню. Комплексная судебно-медицинская экспертиза до сих пор не готова. В деле вообще нет каких-либо заключений, которые могут быть обоснованием виновности моего подзащитного, - сообщил сайту KP.ru Андрей Сергеев, адвокат.

Кроме того, на смягчение меры пресечения, по мнению адвоката, повлияли характеристики обвиняемого.

- Мой подзащитный положительно характеризуется по месту работы. Ранее он не был судим. Это семейный человек, который воспитывает несовершеннолетнюю дочку, - добавил адвокат Антона Котова. – Первое решение о помещении его в СИЗО явно было принято в угоду общественному мнению. Статья, по которой предъявлено обвинение, не относится к категории умышленных. Чаще всего в таких случаях в качестве меры пресечения избирается именно домашний арест.

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