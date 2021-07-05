Депутат Петр Толстой посетил новое помещение гуманитарного центра «Большая семья» в Москве Фото: Александр Чикин

Заместитель председателя Государственной думы, депутат от Люблинского округа Москвы Петр Толстой посетил новое помещение центра гуманитарной помощи многодетным «Большая семья» в районе Кузьминки.

Центр переехал на Волжский бульвар и теперь расположен вблизи станции метров «Кузьминки». Как рассказала его руководитель Марина Волкова, в старом помещении не хватало места и не было отопления. С переездом центр решит многие проблемы многодетных родителей, которые получат возможность доверить своих детей воспитателям.

Во время посещения центра «Большая семья» Петр Толстой отметил, что часто семьи с большим количеством детей попадают в тяжелое материальное положение, нуждаясь в поддержке. Деятельность общественных организаций в этих вопросах имеет особое значение, подчеркнул депутат.

«Им тоже нужно помогать в нелегком деле. И вот, общественная организация многодетных семей Кузьминок празднует новоселье», – сказал парламентарий.

Как писал сайт kp.ru, Толстой призвал руководителей регионов проконтролировать организацию летнего отдыха детей. Он попросил обратить особое внимание на организацию отдыха детей из малообеспеченных семей. Также парламентарий счел важным проконтролировать обеспечение безопасности в местах детского отдыха.

Кроме того, вице-спикер Госдумы предложил разработать новые меры по стимулированию рождаемости, а также призвал повысить доступность образования и спорта.

Ранее депутат назвал недопустимой задержку реставрации памятника воину-освободителю в Кузьминках. Парламентарий направил обращение в адрес главы ГКУ «Мосреставрация» Валерия Гаврилова и префекта ЮВАО Андрея Цыбина с просьбой как можно скорее начать реставрационные работы.