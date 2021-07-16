Летчик Роман Романенко добился сноса незаконной постройки в Москве, мешавшей проходу к поликлинике

Летчик Роман Романенко добился сноса незаконной постройки в Москве Фото: Иван Степанов

Депутат Государственной думы, Герой России Роман Романенко помог решить вопрос с незаконной постройкой на юго-западе Москвы, которая перекрывала проход к социальным объектам.

С просьбой посодействовать сносу незаконной постройки к депутату обратились жители района Северное Бутово. Они рассказали, что пристройка у одного из торговых комплексов, появившаяся еще в конце 90-х годов, мешает пройти через двор к остановке на улице Куликовской, детской поликлинике №118 и МФЦ. Незаконная постройка частично располагалась на территории больницы.

«Собственник мне пообещал разобрать конструкцию. Найден и подрядчик, который восстановит часть забора и облагородит эту часть улицы. Проконтролирую, чтобы работы были закончены в указанный срок», – сообщил Романенко.

Во время встречи с местными жителями депутат заверил, что благоустройство территории после демонтажа постройки будет выполнено до конца лета.

Как писал сайт kp.ru, ранее Романенко откликнулся на просьбы жителей и посодействовал в оперативном благоустройстве двора в столичном районе Чертаново. Также Герой России добился установки пандуса в жилом доме в районе Ясенево.

Напомним, ранее летчик предложил создать в школах Москвы инженерно-космические классы при поддержке партии «Единая Россия».