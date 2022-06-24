«Впервые такое видел»: тренер из Дагестана рассказал, как спасал пассажиров горящего «Мерседеса». Фото: Кадр видео

Шестеро пассажиров сгоревшего на Зубовском бульваре автомобиля Mercedes остались живы благодаря тренеру юношеской сборной Дагестана Арсланбеку Алиеву и его друзьям, сообщает ТАСС.

Алиев и его знакомые ужинали в кафе неподалеку от места аварии, когда послышался хлопок.

- Впервые такое видел, растерялся сначала. Хлопок, сразу подскочил - увидел, что огонь горит, машина прямо в дом заехала. У нас в Дагестане, когда хлопок, люди туда бегут, а не убегают, - рассказал Арсланбек Алиев.

Очевидцы не сразу поняли, что в салоне находятся люди. Они подумали, что была какая-то погоня. Однако когда увидели в машине силуэты оставшихся без сознания пассажиров, бросились вытаскивать их несмотря на риск взрыва, бушевавшее пламя и требования полицейских отойти.

«Впервые такое видел»: тренер из Дагестана рассказал, как спасал пассажиров горящего «Мерседеса». Фото: прокуратура Москвы

- Еще минута - и все, даже не знал, что так быстро машины горят, страшно было. Девочки молодые там, самый первый, кого вытащил, дышать не мог, но говорил в шоковом состоянии, сразу его оттащил в сторону, - рассказал Алиев.

Он добавил, что водителя вытащить не смогли. Вместе с ним в машине сгорела и девушка, сидевшая на переднем сиденье.

«Впервые такое видел»: тренер из Дагестана рассказал, как спасал пассажиров горящего «Мерседеса». Фото: прокуратура Москвы

Как сообщал KP.RU ранее, авария произошла из-за того, что автомобиль Mercedes, следовавший по Зубовской улице, не остановился на красный. На перекрестке с Садовым кольцом иномарка едва не протаранила такси. Водитель иномарки попытался уйти от столкновения и в итоге на полном ходу врезался в дом 39/22 по улице Пречистенка.

Ранее было опубликовано видео смертельной аварии на Зубовском бульваре.