Экс-футболист ФНЛ продал сгоревший в центре Москвы «Мерседес» незадолго до аварии.

Разбившимся на Зубовском бульваре автомобилем Mercedes владел бывший футболист Расим Хутов, сообщает телеграм-канал «112». В нулевых он играл за выступавшие в ФНЛ команды южных регионов России, потом ушел из спорта.

Как уточняет телеграм-канал Baza, недавно Расим Хутов продал свою машину знакомому - 24-летнему Мурату Салпагарову. По предварительным данным, именно этот человек находился за рулем в момент аварии и погиб в горящей иномарке вместе с одной из пассажирок.

Всего в автомобиле было восемь человек. По предварительным данным, молодые люди отмечали день рождения одной из пассажирок.

Экс-футболист ФНЛ продал сгоревший в центре Москвы «Мерседес» незадолго до аварии Фото: прокуратура Москвы

Еще шестерых пассажиров, как ранее сообщал KP.RU, спасли очевидцы. Мужчины вытаскивали находившихся без сознания юношей и девушек несмотря на риск взрыва и предостережения полиции.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Оно квалифицировано по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти людей. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

Ранее kp.ru опубликовал видео момента смертельного ДТП. По данным полиции, водитель Mercedes проехал на красный, а потом уходил от столкновения с такси и врезался в здание. Автомобиль сразу же загорелся.