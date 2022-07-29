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Происшествия29 июля 2022 6:10

В сгоревшем хостеле на Алма-Атинской улице в Москве нашли нарушения пожарной безопасности

Владелец хостела ранее привлекался к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В сгоревшем хостеле на Алма-Атинской улице в Москве выявили грубые нарушения пожарной безопасности

В сгоревшем хостеле на Алма-Атинской улице в Москве выявили грубые нарушения пожарной безопасности

Фото: прокуратура Москвы

В сгоревшем хостеле на Алма-Атинской улице в Москве выявили грубые нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Уточняется, что хостел располагался на первом этаже жилого дома. Общая площадь помещений составляла 650 квадратных метров. Владелец ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности. Прокуратура продолжает вести проверку.

Ранее KP.RU сообщал, что восемь человек сгорели заживо в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Из многоэтажки эвакуировали порядка 200 человек. Спасатели разбирают завалы. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело. По данным МЧС, постояльцы хостела не смогли спастись во время пожара из-за решеток на окнах. В здании была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала.