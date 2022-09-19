Тишковец опубликовал карту фактических порывов ветра

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале опубликовал карту фактических порывов ветра.

В некоторых районах Москвы в понедельник, 19 сентября, скорость ветра в порывах достигает 19 метров в секунду, сообщил синоптик. Так, в районе Внуково 17 м/с, Шереметьево — 18 м/с, Домодедово — 19 м/с,

Евгений Тишковец призвал горожан быть внимательными и осторожными.

Напомним, в Москве в понедельник объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за сильного порывистого ветра и ливня. Как писал KP.RU, мэрия столицы порекомендовала горожан переждать непогоду дома.

Из-за сильного ветра несколько десятков детей застряли в Останкинской баше. Спустя два часа лифты включили и люди смогли спуститься.

Также сообщалось, что на западе Москвы на машины от ветра упал временный деревянный переход.