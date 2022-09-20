Шквалистый ветер повалил 33 дерева и повредил 14 автомобилей в Москве

В Москве шквалистый ветер повалил 33 дерева и повредил 14 автомобилей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в понедельник, 19 сентября, порывистый ветер повалил не менее 33 деревьев в разных районах города. Кроме того, во время непогоды повредились 14 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что во дворе на Варшавском шоссе аварийное дерево раздавило сразу три машины. Еще три дерева рухнули на Звездном бульваре.

Напомним, 19 сентября в Москве и области порывы ветра достигали 17-22 метров в секунду, местами – 25 метров секунду. В столице также шел дождь. Из-за непогоды были временно закрыты городские парки, а коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности. Специалисты распиливали, вывозили поваленные деревья и демонтировали шаткие конструкции.

Ранее KP.RU сообщал, что сильный ветер повалил 150 деревьев и повредил 50 автомобилей в Подмосковье. Никто из жителей не пострадал.