По факту покушения на убийство охранника клуба «16 тонн» в Москве возбуждено уголовное дело

Мужчину подозревают в покушении на убийство Фото: принтскрин видео.

Против мужчины, устроившего стрельбу в московском клубе «16 тонн» и прострелившего ногу охраннику, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

«Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина совершил нападение на охранника после ссоры с ним. Выстрел угодил в ногу. Однако несмотря на ранение, охранник сумел обезоружить нападавшего. Агрессор, в свою очередь, скрылся на автомобиле Mercedes.

Как ранее сообщал KP.Ru, что инцидент попал на видео. Кадры с камер наблюдения обнародовала прокуратура Москвы. На них видно, как секьюрити пытается остановить неадекватного посетителя.