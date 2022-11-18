Установлена личность зарезанной на юго-западе Москвы 29-летней девушки

29-летняя Юлия Ткачева два года назад переехала в Россию из Мариуполя Фото: из соцсетей

Убийтой на юго-западе Москвы девушкой оказалась уроженка Мариуполя Юлия Ткачева, сообщает KP.RU. Некоторое время назад она перебралась в российскую столицу из Донецка и снимала квартиру в одной из многоэтажек в Зюзино. Возле этого дома утром 18 ноября и обнаружили ее тело.

По предварительным данным, убийцей мог оказаться экс-бойфренд девушки. Она недавно рассталась с ним, и мужчина не был в восторге от этого решения. Об этом Юлия говорила подругам.

Еще одна версия связана с местом работы Ткачевой. Она трудилась в компании, которая выдает микрофинансовые займы, но незадолго до убийства уволилась.

Как сообщал KP.RU ранее, уголовное дело возбудили по статье об убийстве. При этом накануне Юлия Ткачева обращалась за защитой к полицейским, сообщая о преследователе. Правоохранители выезжали на вызов, но не нашли ничего подозрительного.