Сбившая на северо-западе Москвы мать с детьми в момент ДТП находилась в наркотическом опьянении Фото: прокуратура Москвы

37-летняя женщина-водитель, которая вечером 27 ноября сбила насмерть женщину и ее сына на улице Свободы в Москве, в момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. В сообщении правоохранители ссылатся на результаты медицинского освидетельствования.

- Ее действия подлежат квалификации по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя. В связи с результатами освидетельствования дело переквалифицировали в более тяжкое, и поэтому расследованием будет заниматься Следственный комитет. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал KP.RU ранее, авария произошла у дома 15/10 на улице Свободы на северо-западе столицы. Автомобиль KIA вылетел с проезжей части на тротуар и опрокинулся, попутно сбив женщину, которая шла с двумя маленькими детьми. Женщина-пешеход погибла на месте происшествия, старший ребенок скончался в больнице. О состоянии младшего ребенка не сообщается.