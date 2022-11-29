Коронавирус за сутки выявили у 912 жителей Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 912 случаев, следует из статистики на сайте стопкоронавирус.рф. За тот же период зарегистрировано 1329 пациентов, выздоровевших и выписанных из-под меднаблюдения.

В связи с ухудшением состояния госпитализированы в больницы региона 224 человека. Несмотря на все усилия врачей, скончались за сутки 15 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали более 3 млн 255 тыс. случаев заражения ковидом. Успешно с болезнью справились 3 063 140 из них. Также зарегистрирован 46 971 летальный исход.

Ранее KP.RU писал, что Москва вошла в топ-20 регионов по росту заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заболевших превысило 30 процентов.

Кроме того, врачи сообщают о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения. Помимо увеличения общего числа людей с симптомами этих болезней, вырос и процент осложнений. Врач-инфекционист рассказал, как защититься от гриппа и ОРВИ.