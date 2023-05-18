Комитет ветеринарии Москвы: Обнаруженный птичий грипп не передастся через яйца и мясо птицы

Обнаруженный в Москве птичий грипп не передается через яйца и мясо птицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Комитете ветеринарии Москвы прокомментировали ситуацию с птичьем гриппом в столице. Как пояснили в ведомстве KP.RU, заболевание выявлено у диких птиц, поэтому риска заражения от мяса домашней птицы или яиц нет.

Вирус гриппа не может распространиться через продукцию птицеводства, так как источником стали птицы дикой фауны.

— В настоящий момент специалисты Государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 18 мая Сергей Собянин ввел карантин в ряде районов Москвы из-за выявленного вируса птичьего гриппа в Братеево. Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что для людей заболевание опасности не несет. Подробнее о действующих ограничениях и их значении писал KP.RU.