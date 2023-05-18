Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 16:45

Комитет ветеринарии Москвы: Обнаруженный птичий грипп не передастся через яйца и мясо птицы

Заболевание выявлено в дикой фауне, домашняя птица не пострадала
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Мила ГЕНЬ
Обнаруженный в Москве птичий грипп не передается через яйца и мясо птицы

Обнаруженный в Москве птичий грипп не передается через яйца и мясо птицы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Комитете ветеринарии Москвы прокомментировали ситуацию с птичьем гриппом в столице. Как пояснили в ведомстве KP.RU, заболевание выявлено у диких птиц, поэтому риска заражения от мяса домашней птицы или яиц нет.

Вирус гриппа не может распространиться через продукцию птицеводства, так как источником стали птицы дикой фауны.

— В настоящий момент специалисты Государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 18 мая Сергей Собянин ввел карантин в ряде районов Москвы из-за выявленного вируса птичьего гриппа в Братеево. Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что для людей заболевание опасности не несет. Подробнее о действующих ограничениях и их значении писал KP.RU.