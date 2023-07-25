Что произошло за день 25 июля 2023 года в Москве: главные новости

В Москве автомобилист протаранил остановку после ДТП Фото: Shutterstock

На улице Кировоградской в Москве утром 25 июля «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу». От удара последний выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся, по пути наехав на пешехода. Женщину госпитализировали.

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года», где 22 июля из-за прорыва трубы отопления погибли четыре сотрудницы. Евгений Боткин свою вину не признает, ссылаясь на то, что проверял безопасность коммуникация всего два месяца назад. Следствие просило избрать меру пресечения в виде ареста, однако суд пошел на встречу защите.

Также в столице ищут неизвестных, которые открыли стрельбу из травматического пистолета по мужчине-прохожему. У него со стрелявшими произошел словесный конфликт. После этого мужчины сели в свой автомобиль без номеров и уехали.

Трехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа на улице Шоссейной. Ребенок остался жив и госпитализирован. Прокуратура выясняет, как произошло ЧП.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша мечтает столкнуть НАТО и Россию из-за Украины (подробнее)