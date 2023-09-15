Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении водителя «Мерседеса», устроившего ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы возбудили уголовное дело. Идет расследование по статье о нарушении лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Напомним, ночью 15 сентября «Мерседес» сильно превысил скорость и врезался в автомобиль такси. Произошло ДТП в районе Белорусского вокзала в центре Москвы. В результате аварии пострадали пять человек. Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии в больнице.

Выяснилось, что 21-летний водитель иномарки был пьян. Кроме того, у него не было прав, а за последний год он превысил скорость более тысячи раз. Позже также оказалось, что машина принадлежала клиенту автосервиса, в котором работал нарушитель. Молодой человек взял ее без спросу покататься.