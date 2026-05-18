Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в понедельник, 18 мая, своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в посте.

Как сообщил официальный представитель Росавиации, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов авиагавани. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательным и осторожными.

Как KP.RU писал ранее, за 17 мая силы ПВО сбили более 120 вражеских дронов, летевших на Москву. Как сообщали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, есть погибшие и пострадавшие.