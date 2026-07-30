Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП на 30 км МКАД Фото: прокуратура Москвы.

Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП, произошедшем в четверг, 30 июля, на 30 км МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

«В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили три человека, которые были госпитализированы», - говорится в сообщении.

Столкновение пяти транспортных средств произошло на внутренней стороне 30 км МКАД. Движение на данном участке затруднено как минимум на пять км.

Ход и результаты проверки контролирует прокуратура. Столичных водителей просят объезжать данный участок, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, уголовное дело по факту гибели в ДТП двоих человек, 14-летнего подростка и 21-летнего юноши, возбуждено в Люберцах. Несовершеннолетний не справился с управлением машины марки «Чанган» и врезался в припаркованный на обочине грузовик.