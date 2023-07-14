«Будут тонкие рубчики, которые скроют волосы»: пластический хирург оценил возможности восстановления парня, которому в Электростали сняли скальп

Юрию Маркову предстоит долгая реабилитация.

На 19-летнего Юрия Маркова подонки напали в подмосковной Электростали. Им не понравилась неформальная прическа парня и они нанесли чудовищные раны, фактически сняли с парнишки скальп. Сейчас нападавшие задержаны. А Юрия перевезли в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт), где готовят к операции. Очевидно, ему потребуется не одна, чтобы полностью поправиться.

Какие перспективы у парня восстановиться? Этот вопрос мы задали Амжаду Аль-Юсефу, пластическому хирургу, основателю центра инновационной медицины DMC, показав ему снимки ран Юрия Маркова:

- У юноши два типа ран. Первые считаются условно более простыми – это колото-резанные раны. Хирурги справятся с ними благодаря ушиванию краев, будут тонкие рубчики, которые скроют волосы. Со временем они станут не сильно заметны.

Пластический хирург, основатель центра инновационной медицины DMC Хирург Аль-Юсеф. Фото: Личный архив

Вторые раны – это частичная потеря кожных покровов до уровня надкостницы черепа. И тут ситуация уже более сложная. Нужно, конечно, более детально осматривать юношу и принимать решение в зависимости от глубины ран, повреждений, состояния его здоровья. Есть несколько вариантов, которые могут помочь с такими ранами: либо пересадка кожи с других частей тела, либо экспандер, который растягивает оставшуюся на голове кожу, чтобы прикрыть раны. Все это, конечно, происходит не за одну операцию, параллельно будет проходить микрохирургическое восстановление кожи головы.

Что касается восстановления волос, то это тоже вопрос времени: нужно будет смотреть, как прижился новый кожный лоскут, как он будет воспринимать пересаженные в него фоликулы волос, как будет происходить питание. Зависит от множества факторов. Одним словом, это не одна и не две, боюсь, даже не пять операций, которые предстоит сделать юноше. Конечно, хирурги будут стараться довести эстетику максимально до идеального состояния. Современные технологии и знания это позволяют

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