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Происшествия29 июля 2022 6:33

Число пострадавших при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве возросло до восьми

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Восемь человек госпитализировали после пожара в хостеле на юге Москвы

Восемь человек госпитализировали после пожара в хостеле на юге Москвы

Фото: Александр ГЛУЗ

Число пострадавших при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, где погибло восемь человек, увеличилось до восьми. Они госпитализированы в медучреждение, им оказывается необходимая помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщал KP.RU, возгорание произошло ночью 29 июля в хостеле, расположенном на Алма-Атинской улице в столице. Восемь постояльцев сгорели заживо. По факту случившегося идет проверка. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным МЧС, восемь человек не смогли выбраться из хостела из-за решеток на окнах. В здании была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. Спасатели эвакуировали порядка 200 человек. В хостеле выявили грубые нарушение пожарной безопасности.