Стали известны подробности о владельце сгоревшего хостела в Москве

По словам местных жителей, владелец сгоревшего хостела на Алма-Атинской незаконно регистрировал мигрантов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владелец сгоревшего хостела в Москве незаконно регистрировал мигрантов в несуществующих квартирах дома на Алма-Атинской улице 7 к2 на юго-востоке Москвы. По словам местных жителей, общежитие открылось еще три года назад вместо мебельного и продуктового магазина. Жильцы многоэтажки были недовольны таким соседством, сообщает KP.RU.

Они жаловались на хостел в полицию, прокуратуру, МЧС, Роспотребнадзор и даже обращались к судебным приставам, но ничего не менялось. Помещение находилось в субаренде на 10 лет, владелец управлял им по своему усмотрению.

«Он маленький такой кавказец, ездил на гелике и говорил, что у него все схвачено: и в полиции, и везде. Так оно и было: мигрантам, которые у него в хостеле жили, он делал регистрацию в нашем доме…», - говорит о владельце хостела жительница дома.

Как сообщал KP.RU, в ночь на 29 июля в хостеле на юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате которого заживо сгорели восемь человек, еще восемь посетителей госпитализировали. Столичный СК возбудил уголовное дело. По данным прокуратуры, владелец общежития ранее привлекался к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности.