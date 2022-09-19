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Общество19 сентября 2022 15:25

Парк Горького закрыли из-за непогоды в Москве

Порывы ветра могут достигать до 19 метров в секунду
Наталья КОЛМЫКОВА
Парк Горького в Москве временно закрыли из-за непогоды.

Парк Горького в Москве временно закрыли из-за непогоды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парк Горького в Москве временно закрыли из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале парка.

«Друзья, парк временно закрыт в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь и на сайте - надеемся на скорую встречу» - говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября в Москве - сильный ветер. Его порывы могут достигать скорости 8-13 метров в секунду, при порывах - 19 метров в секунду. Как сообщал KP.Ru, он уже повалил несколько деревьев в столице.

В связи с этим власти Москвы рекомендовали не выходить на улицу. Тем, кому все-таки придется выйти на открытый воздух, напомнили, что для собственной безопасности следует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, палаток, павильонов, автобусных остановок.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал горожан быть осторожнее. В своем Телеграм-канале он опубликовал карту фактических порывов ветра.