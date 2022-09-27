Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения ранившему охранника в клубе «16 тонн» в Москве

Подозреваемого арестовали до 22 ноября 2022 года Фото: ГСУ СК России по Москве

Следствие планирует ходатайствовать перед Пресненским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы в отношении 58-летнего подозреваемого в покушении на охранника клуба «16 тонн». Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москвы.

Инцидент произошел накануне днем в знаменитом заведении на Пресненском валу. Сотрудники бара в клубе сделали несколько замечаний нетрезвому гостю, а когда тот не послушал, его выставили за дверь.

Обиженный клиент ушел, но вскоре возвратился с охотничьим ружьем. Секьюрити преградил ему дорогу, завязалась потасовка, во время которой мужчина сделал не менее трех выстрелов. Охранник оказался ранен в ногу, его госпитализировали.

Стрелок с места происшествия сбежал, но вскоре был задержан. Уголовное дело возбудили по статье о попытке убийства. KP.RU публиковал видео с камер наблюдения с кадрами произошедшей потасовки со стрельбой.