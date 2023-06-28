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НовостиОбщество28 июня 2023 16:56

Что произошло за день 28 июня в Москве: главные новости

Депздрав Москвы начал проверку после смерти мальчика, которого отказались госпитализировать
Мила ГЕНЬ
Депздрав Москвы начал проверку после смерти мальчика, которого отказались госпитализировать

Депздрав Москвы начал проверку после смерти мальчика, которого отказались госпитализировать

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве скончался шестилетний ребенок. Его мать обвинила врачей скорой в том, что они отказались госпитализировать ребенка. Департамент здравоохранения столицы организовал проверку.

В ближайшие часы в Москве сильно испортится погода. Как предупредили в МЧС России по столице, в городе пройдут ливни с градом. Также стоит опасаться грозы и сильного порывистого ветра — до 17 метров в секунду. Опасные погодные явления сохранятся до вечера следующего дня.

При этом к выходным синоптики обещают потепление. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. Осадки будут преимущественно кратковременными и незначительными. В начале следующей недели также будет тепло — уже до 27 градусов.

Два человека пострадали в аварии с мотоциклом и BMW в центре Москвы. Водитель мотоцикла проехал на красный и врезался в иномарку, после чего его по инерции отбросило на пешеходный переход, где в это время дорогу на зеленый пересекал мужчина. Травмы получили виновник ДТП и пешеход.

В столице завершили расследование дела о доведении до самоубийства сына отцом. Мальчика три года регулярно избивал родитель, сопровождая истязания криками и оскорблениями.