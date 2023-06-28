Что произошло за день 28 июня в Москве: главные новости

Депздрав Москвы начал проверку после смерти мальчика, которого отказались госпитализировать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве скончался шестилетний ребенок. Его мать обвинила врачей скорой в том, что они отказались госпитализировать ребенка. Департамент здравоохранения столицы организовал проверку.

В ближайшие часы в Москве сильно испортится погода. Как предупредили в МЧС России по столице, в городе пройдут ливни с градом. Также стоит опасаться грозы и сильного порывистого ветра — до 17 метров в секунду. Опасные погодные явления сохранятся до вечера следующего дня.

При этом к выходным синоптики обещают потепление. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. Осадки будут преимущественно кратковременными и незначительными. В начале следующей недели также будет тепло — уже до 27 градусов.

Два человека пострадали в аварии с мотоциклом и BMW в центре Москвы. Водитель мотоцикла проехал на красный и врезался в иномарку, после чего его по инерции отбросило на пешеходный переход, где в это время дорогу на зеленый пересекал мужчина. Травмы получили виновник ДТП и пешеход.

В столице завершили расследование дела о доведении до самоубийства сына отцом. Мальчика три года регулярно избивал родитель, сопровождая истязания криками и оскорблениями.