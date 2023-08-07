Что произошло за день 7 августа 2023 года в Москве: главные новости

Баллон с газом взорвался при разгрузке на севере Москвы, есть жертвы

Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на пункте приема черного металла на севере Москвы. Один из них позднее скончался в больнице. Мужчины разгружали партию баллонов, когда один из них по неизвестным причинам взорвался. Идет проверка по факту инцидента.

В собственной квартире нашли тело 82-летней режиссера театра Светланы Джимбиновой. Труп пролежал там больше года и уже начал мумифицироваться. Тревогу забили соседи пожилой женщины — когда долгое время не могли выйти на связь с ней или родственниками. Правоохранительные органы считают, что пенсионерка умерла своей смертью.

Вечером воскресенья на Кронштадском бульваре иномарка сбила шестилетнего мальчика. Ребенок умер в машине скорой помощи. Автомобилист же скрылся с места аварии, но был задержан. Оказалось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Во Внуково 32-летний житель Армении попытался вылететь в Турцию с двухкилограммовой цепью из чистого золота на шее. Мужчина нервничал, поэтому на него и обратили внимание таможенники. Пассажир попытался обмануть их и сказал, что купил украшение за 50 тыс. рублей. Эксперты же оценили стоимость изделия в 9 млн. рублей.