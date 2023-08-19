Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 16:59

Что произошло за день 19 августа 2023 года в Москве

В Москве произошел пожар в центре акушерства и гинекологии
Мила ГЕНЬ
В Москве начался пожар в центре акушерства и гинекологии

В Москве начался пожар в центре акушерства и гинекологии

Фото: Ольга Крыльцова

На юго-западе Москвы произошел пожар в здании Институт акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Загорелись два электрических светильника на минус первом этаже. На время тушения пациентов и сотрудников эвакуировали и разместили в соседнем здании. Никто не пострадал.

Ранее из торгового центра «Пролетарский» эвакуировали более 2,5 тыс. человек — посетителей и работников ТЦ. Причиной стало ЧП на подземной парковке. Там загорелся автомобиль. Его оперативно потушили, пострадавших нет. Причины случившегося выясняют.

В кафе на Нижней Радищевской улице группа гостей отказалась оплачивать счет. Один из отдыхающих напал на приехавшего для решения ситуации полицейского и укусил его за палец. Мужчину, который был пьян, задержали. Им оказался хоккеист — нападающий команд Любительской хоккейной лиги «Марьинские кабачки» и «Металлург» Артем Мелкумов.

С 21:00 субботы, 19 августа, и до 11 часов следующего дня в столице ожидают кратковременный дождь с грозой.