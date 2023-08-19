Что произошло за день 19 августа 2023 года в Москве

В Москве начался пожар в центре акушерства и гинекологии Фото: Ольга Крыльцова

На юго-западе Москвы произошел пожар в здании Институт акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Загорелись два электрических светильника на минус первом этаже. На время тушения пациентов и сотрудников эвакуировали и разместили в соседнем здании. Никто не пострадал.

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