Оплати проезд «лицом»: Face Pay подключили на девяти линиях Мосметро

Для оплаты проезда пассажиру необходимо будет установить мобильное приложение «Метро Москвы», в нем станет доступна кнопка Face Pay
Фото: Алиса ТИТКО
Система оплаты проезда «лицом» расширяет границы в столичном метро – программу Face Pay подключили еще на пяти линиях московского метро: Калининская, Таганско-Краснопресненская линия, Сокольническая линия, Замоскворецкая линия, Серпуховско-Тимирязевская.
- К тестированию теперь доступны девять линий, в связи с этим мы расширяем группу тестировщиков, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.
Разработчики говорят, что Face Pay работает стабильно и у участников не возникает проблем с оплатой проезда. Именно поэтому была подключена и самая востребованная, Таганско-Краснопресненская линия.
- Важно, что во время теста участники смогут пользоваться акцией «Время ранних», чтобы сделать поездку на метро дешевле — 23 рубля вместо 46, — сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.
Для оплаты проезда пассажиру необходимо будет установить мобильное приложение «Метро Москвы», в нем станет доступна кнопка Face Pay. После прикрепления банковской карты и добавления личного фото (нужно сделать селфи), можно оплачивать проезд на специальных турникетах – уже сейчас перед ними на полу появляются черные стикеры с надписью «оплата по биометрии». Пассажиру нужно посмотреть в камеру, чтобы система «узнала» и пропустила. С банковской карты спишется 46 рублей.
Доступной для всех пассажиров система Face Pay станет с 15 октября, сейчас же попробовать оплату «лицом» можно только участникам фокус-группы.
- оставить заявку на сайте facepay.mosmetro.ru, где указать электронную почту и модель телефона,
- через несколько дней (до 7 дней) на почту придет сообщение с инструкцией и ссылкой на скачивание приложения «Метро Москвы»,
- в приложении нужно указать имя и сделать селфи (без головного убора и очков),
- указать номер банковской карты,
- оплата проезда за счет участника – каждая поездка 46 рублей,
- важное условие: о результатах тестирования нельзя рассказывать в соцсетях и блогах.
Конкретно
На каких линиях можно оплатить проезд с помощью Face pay:
- Калининская линия,
- Таганско-Краснопресненская линия,
- Сокольническая линия,
- Замоскворецкая линия,
- Серпуховско-Тимирязевская линия,
- Калужско-Рижская линия,
- Солнцевская линия,
- Арбатско-Покровская,
- Филевская линия.