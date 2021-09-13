Оплати проезд «лицом»: Face Pay подключили на девяти линиях Мосметро

Для оплаты проезда пассажиру необходимо будет установить мобильное приложение «Метро Москвы», в нем станет доступна кнопка Face Pay Фото: Алиса ТИТКО

Система оплаты проезда «лицом» расширяет границы в столичном метро – программу Face Pay подключили еще на пяти линиях московского метро: Калининская, Таганско-Краснопресненская линия, Сокольническая линия, Замоскворецкая линия, Серпуховско-Тимирязевская.

- К тестированию теперь доступны девять линий, в связи с этим мы расширяем группу тестировщиков, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Разработчики говорят, что Face Pay работает стабильно и у участников не возникает проблем с оплатой проезда. Именно поэтому была подключена и самая востребованная, Таганско-Краснопресненская линия.

- Важно, что во время теста участники смогут пользоваться акцией «Время ранних», чтобы сделать поездку на метро дешевле — 23 рубля вместо 46, — сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Как будет работать Face Pay?

Для оплаты проезда пассажиру необходимо будет установить мобильное приложение «Метро Москвы», в нем станет доступна кнопка Face Pay. После прикрепления банковской карты и добавления личного фото (нужно сделать селфи), можно оплачивать проезд на специальных турникетах – уже сейчас перед ними на полу появляются черные стикеры с надписью «оплата по биометрии». Пассажиру нужно посмотреть в камеру, чтобы система «узнала» и пропустила. С банковской карты спишется 46 рублей.

Доступной для всех пассажиров система Face Pay станет с 15 октября, сейчас же попробовать оплату «лицом» можно только участникам фокус-группы.

Как попасть в фокус-группу?

- оставить заявку на сайте facepay.mosmetro.ru, где указать электронную почту и модель телефона,

- через несколько дней (до 7 дней) на почту придет сообщение с инструкцией и ссылкой на скачивание приложения «Метро Москвы»,

- в приложении нужно указать имя и сделать селфи (без головного убора и очков),

- указать номер банковской карты,

- оплата проезда за счет участника – каждая поездка 46 рублей,

- важное условие: о результатах тестирования нельзя рассказывать в соцсетях и блогах.

Конкретно

На каких линиях можно оплатить проезд с помощью Face pay:

- Калининская линия,

- Таганско-Краснопресненская линия,

- Сокольническая линия,

- Замоскворецкая линия,

- Серпуховско-Тимирязевская линия,

- Калужско-Рижская линия,

- Солнцевская линия,

- Арбатско-Покровская,

- Филевская линия.