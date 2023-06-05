Что произошло за день 5 июня в Москве: главные новости

Пожар в Оружейном переулке в центре Москвы потушен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 5 июня произошел пожар в Оружейном переулке в центре Москвы. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров в трехэтажном административном здании. Возгорание было полностью ликвидировано за час. Информация о пострадавших не поступала.

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Во дворе жилого дома в Чечерском проезде ребенок получил множество ожогов. Это случилось после игры с бензином. 14-летний мальчик госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Выясняется, где дети взяли бензин, и чего хотели добиться баловством с ним.

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