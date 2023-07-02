Что произошло за день 2 июля 2023 года: главные новости

На колесе обозрения «Солнце Москвы» в парке ВДНХ застряли люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке на ВДНХ вечером 2 июля остановилось «Колесо Москвы». В этот момент на нем находились посетители. Им пришлось прождать полчаса, после чего их эвакуировали. Сообщалось, что причиной остановки стали некорректные показания параметров работы аттракциона.

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