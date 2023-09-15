Что произошло в Москве за день 15 сентября: главные новости

На пьяного лихача на Mercedes, устроившего ДТП с пятью пострадавшими, возбудили уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве произошло ДТП. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения, а затем столкнулся с такси. Пострадали пять человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что 21-летний водитель «Мерседеса» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав. Он сильно превысил скорость. Правоохранители быстро выяснили, что за мужчиной числится более 1000 эпизодов нарушения скорости за последний год.

Также оказалось, что иномарка принадлежит клиенту автосервиса, куда тот ее отдал. Работник СТО взял ее без спросу. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, совершенном лицом без прав и в состоянии алкогольного опьянения, приведшем к получению тяжелых травм потерпевшими. Решается вопрос о расследовании по статье об угоне.

В Москве задержали сотрудника производства беспилотников за слив данных, составляющих коммерческую тайну. Сетевой инженер выкладывал информацию об аккаунтах и пароли к ним в открытый доступ на сервис для программистов.

Тем временем в Московском зоопарке подрастает теленок пары домашних яков. Девочка очень активная и любопытная, отмечают специалисты.